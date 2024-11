Il Crotone torna allo Scida solo per i tre punti. Ospite è il Brindisi fanalino di coda del Girone C di Serie C, con Zauli che non si è certo nascosto in conferenza stampa e ha sottolineato come sia ammessa soltanto la vittoria contro i biancazzurri: un risultato arrivato in una sola occasione nelle ultime tredici partite e che manca da tre mesi esatti tra le mura amiche (3-0 al Catania di inizio gennaio). Gli adriatici sempre più vicini alla Serie D, sono comunque intenzionati a sfoderare un'altra prestazione di orgoglio dopo la vittoria casalinga nel derby con la Virtus Francavilla (vinto 2-0 settimana scorsa).

Primo tempo

Pronti via ed il Brindisi riesce per tre minuti a stazionare avanti sfruttando il calcio d’inizio ma senza che la sfera arrivi dalle parti di D’Alterio che poi deve solo sbrogliare su un campanile che innesca i suoi. Bruzzaniti dall’inizio ha spostato Tribuzzi sulla sinistra ed al settimo proprio una incursione ispirata dal 19 rossoblù provoca un penalty grazie a Giron che arriva sul fondo, in area, e mette al centro con Calderoni che intercetta col braccio largo. E’ Tumminello, con il suo gemello Gomez fuori, a realizzare spiazzando Saio, la gara si mette sui binari giusti per la squadra di Zauli. Al 14’ Vitale da l’impressione del goal da fuori ma la palla sfiora l’incrocio muovendo la rete. Il Crotone fa girare palla anche se il Brindisi non fa la vittima sacrificale tanto che attorno al 20’ guadagna due angoli consecutivi che non fanno male. Dopo una punizione di Giron altissima, D’Alterio sbroglia in area una girata di Pagliuca, ma è sempre il Crotone che ha il pallino senza però essere cattivo quanto servirebbe. La Sud non contesta ma nemmeno canta e lo Scida mugugna per un raddoppio che stenta anche ad essere sperato. Bruzzaniti e Tribuzzi si scambiano le fasce ma superata la mezz’ora la situazione non cambia molto con questo ultimo che è l’unico a provarci in corsa da fuori. Così su un traversone da palla ferma a centrocampo, D’Alterio sbaglia uscita e Falbo la spizza di testa quanto basta per pareggiare con lo stadio crotonese che nemmeno si imbestialisce. I padroni di casa non riescono a reagire, quasi più preoccupati a non cercare di perdere del tutto la testa. Sempre Giron tra i più attivi ma è l’attacco dello spazio che manca in tempestività, più che precisione. Si va così al riposo con le distanze tra mediana ed attacco non adeguate a chi deve vincere e dominare per differenza di classifica, motivazione e obbiettivi!

Secondo tempo

Servirebbe uno scossone e Zauli pensa che con D’Errico, Kostadinov e Felippe lasciando Comi, Zanellato e Bruzzaniti, possa arrivare. La Sud torna a cantare ed i calciatori provano a metterci qualcosa ma appena perdono palla, è più il Brindisi a innescare corsa, almeno. Ogni rossoblù sembra appoggiare al compagno con lo scarico della responsabilità della giocata, più che per uno schema. La sud così saluta Vantaggiato in panchina pugliese che tra il 2003 ed il 2005 lasciò un gran ricordo. Ancora al quarto d’ora di questa seconda frazione, il Crotone non riesce a comandarla ed indirizzarla, iniziando anche a fare lanci lunghi. Anche Losacco cambia, fuori Martorelli e Pagliuca per Labriola e Guida. Al 63’ Tribuzzi impegna Saio da fuori. Ma al 63’ è l’ex Trotta a segnare sotto la sud che non smette comunque di cantare per proprio conto: gli ospiti la ribaltano sull’attaccante classe 92’ che raccoglie una respinta di D’Alterio sulla prima conclusione di Guida che era arrivato da solo di fronte al giovane portiere rossoblù. La reazione è sempre più confusa e sterile con Saio sempre meno impegnato. Entra così anche il ventenne Cantisani per Tribuzzi e Kostadinov spreca con il portiere brindisino che blocca a terra. Tumminello sfiora l’incrocio all’83’ ed entra anche Vinicius per Vitale così come Bagatti e Spingola per Trotta e Petrucci tra gli ospiti. Ma il quadro sembra solo diventare ancora più desolante con il Brindisi che addirittura sfiora il 3 a 1. Nemmeno i 4 minuti di recupero danno spazio a rimonte o alibi. Il Crotone è ad un passo dal baratro fuori play off alla vigilia della trasferta a Castellamare di Stabia.

Il tabellino

Crotone 1 Brindisi 2

CROTONE (3-5-2): D'Alterio; Leo, Battistini, Bove; Giron, Bruzzaniti (dal 46’ D’Errico), Zanellato (dal 46’ Felippe), Vitale (Vinicius dall’85’), Tribuzzi (dal 79’ Cantisani); Comi (dal 46’ Kostadinov), Tumminello. All. Zauli

BRINDISI (5-3-2): Saio; Falbo, Galazzini (dall’89’ Zerbo), Bonnin, Calderoni, Monti; Pinto, Petrucci (dall’85’ Spingola), Martorelli (dal 61’ Labriola); Pagliuca (dal 61’ Guida), Trotta (dall’85’ Bagatti). All. Losacco

RETI: Tumminello (KR) all'8' su rigore; Falbo (BR) al 34'; Trotta (BR) al 63';

Arbitro: Marco Di Loreto

AMMONITI: Zanellato (KR) al 34’; Leo (KR) al 46’ p.t.;