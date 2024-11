Ai pitagorici basta e avanza il pari conquistato a Palermo per blindare gli spareggi promozione. In città e' festa grande

CROTONE - Al Crotone serviva un punto per continuare ad inseguire il sogno serie A. E' arrivato nella trasferta di Palermo e per i pitagorici è festa grande. La gara, avara di emozioni, termina 0-0. Ma è solo un dettaglio che non cambia la sostanza. Agli spareggi promozione bisognerà fare i conti anche con la squadra di mister Drago, autentica mina vagante del torneo.