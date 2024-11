Crotone si prepara ad accogliere un evento di rilevanza per quanto riguarda lo sport giovanile: le Competizioni Sportive Studentesche. Saranno 850 gli studenti provenienti da tutta la Calabria che si daranno appuntamento da oggi al 24 aprile per gareggiare in otto diverse discipline sportive: atletica leggera, badminton, calcio a 5, orienteering, pallacanestro, pallavolo, pallamano e tag rugby. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un'occasione per promuovere solidarietà e il valore dello sport come veicolo di fratellanza.

L'iniziativa, promossa dal direttore generale dell'Usr Calabria Antonella Iunti e dal Coordinamento regionale di educazione motoria, vede la collaborazione di diverse istituzioni e organizzazioni, tra cui Sport e Salute spa, il Coni, il Cip, le Federazioni Sportive Nazionali, la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotone.

La direttrice dell'USR Calabria, Antonella Iunti, sottolinea l'importanza di questo evento per i giovani calabresi, «offrendo loro un'opportunità di crescita attraverso la sana competizione sportiva». Lo sport, secondo Iunti, «trasmette valori fondamentali come impegno, determinazione, rispetto delle regole, lealtà e soprattutto rispetto per gli altri, contribuendo così alla formazione di personalità equilibrate e aperte. Inoltre, lo sport può favorire l'inclusione e ridurre i tassi di dispersione scolastica, ampliando le competenze degli studenti».

La cerimonia di apertura, intitolata "Calabria millenaria terra di Atleti" in omaggio alle glorie dell'Antica Grecia, si terrà oggi, 16 aprile, alle ore 17 presso il Teatro Apollo di Crotone.