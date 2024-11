La squadra pitagorica potrà contare su due risultati su tre. All’”Ezio Scida” è tutto esaurito. Maxischermo in piazza Prefettura

CROTONE - Partono i playoff di Serie B. Si comincia alle 18 con la sfida tra Crotone e Bari allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa, meglio piazzati in classifica, hanno due risultati su tre a favore (il pareggio vale come successo solo al termine dei supplementari), mentre i galletti devono soltanto vincere per andare avanti e incontrare il Latina nella doppia sfida delle semifinali. Dunque, gara secca. Dentro o fuori. Il clima è caldissimo: previsti 10mila spettatori per un derby del Sud tra le due sorprese del torneo cadetto.

Le scelte di Drago. Drago col 4-3-3 e una sola assenza, quella di Ligi. Spazio ai ragazzi terribili che hanno incantato l'Italia e persino il ct della Nazionale Cesare Prandelli (vedi Bernardeschi e Dezi). Tra i pali Gomis, quindi da destra a sinistra Del Prete, Suagher, Cremonesi e Mazzotta. I tre di centrocampo saranno Cataldi, Crisetig e il talento del Napoli Dezi. In attacco il gioiello Bernardeschi, Pettinari (9 reti) e Bidaoui.