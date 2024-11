Dopo la trasferta in casa dell’Inter, ed i 6 gol incassati, il Crotone ospita allo “Scida” la Roma per cercare di conquistare almeno un punto e non perdere terreno dalle dirette concorrenti nella zona calda della classifica.

Le scelte di Stroppa

Nel Crotone mister Stroppa dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia Simy – Junior Messias, con il francese Riviere, titolare nella gara contro l’Inter che contro i giallorossi partirebbe invece dalla panchina. A centrocampo confermatissimo Zanellato, mentre Andrea Rispoli potrebbe prendere il posto di Pedro Pereira. Out ancora per infortunio Benali e Cigarini.

Le scelte di Fonseca

I giallorossi sono terzi in classifica e nell’ultimo turno hanno battuto la Sampdoria con un gol di Edin Dzeko: il bosniaco ha accusato, durante l’ultimo allenamento, un piccolo problema muscolare ed il suo impiego dal primo minuto è ancora in dubbio.

I precedenti

Nei quattro precedenti nella massima serie, il Crotone ha sempre perso contro la Rome, ha incassato in totale 10 gol, senza mai segnarne. Nell’ultima occasione allo Scida finì 2-0 per i giallorossi, con le reti dei El Shaarawy e Nainggolan.

L'arbitro



Ad arbitrare Crotone – Roma sarà il Sig. Piccinini della sezione di Forlì, con il fischio d’inizio fissato alle ore 15:00, ma nelle ultime ore si sta profilando un posticipo del match tra gli squali ed i giallorossi.

La motivazione

La Roma nelle scorse ore ha accolto anche il suo nuovo general manager, si tratta del portoghese Tiago Pinto che una volta atterrato nella Capitale, si è sottoposto a due tamponi, come da prassi. Negativo, l’esito del tampone rapido, quello molecolare ha invece confermato la positività. Tutto ciò avrebbe scatenato una inevitabile catena di probabili contagi. Fonseca che ha incontrato Pinto, non è partito con la squadra per precauzione, e il gruppo squadra si sarebbe sottoposto durante la notte appena trascorsa ad un ulteriore ciclo di test. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, la lista alla Lega va consegnata entro le 11, non dovessero arrivare in tempo gli esiti dei tamponi, c’è la possibilità che la gara tra i giallorossi e il Crotone, in programma alle 15, sia posticipata. La decisione è attesa a breve dopo l’esito dei test.