La squadra rossoblu fa incetta di premi anche al "Gran Gala Top 11 Serie B"

CROTONE - Lo straordinario campionato del Crotone sta regalando al club pitagorico diversi premi. Gli ultimi i rossoblu li hanno messi in tasca al "Gran Gala Top 11 Serie B" che ha premiato i migliori 11 calciatori, il migliore mister e il miglior giovane della serie cadetta. Sono ben 3 i riconoscimenti per il sodalizio rossoblu: mister Drago come miglior tecnico della stagione, un vero e proprio plebiscito per lui con ben 19 voti su 21 allenatori e Antonio Mazzotta come miglior terzino sinistro. Doppio premio per Federico Bernardeschi, in qualità di miglior esterno offensivo e miglior giovane della cadetteria