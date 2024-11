La prima occasione del match è di marca atalantina con Muriel: l’attaccante lanciato sulla destra tenta il diagonale sul secondo palo, pallone di poco fuori. Al 7’ ci prova il Crotone per vie centrali: il numero 69 rossoblù va alla conclusione che esce di poco a lato della porta difesa da Sportiello. L'Atalanta inizia a macinare gioco ed all'8 crea un’azione pericolosa con Muriel: l’attaccante ospite viene servito da Malinovskyima sul tiro è bravo Cordaz a mandare in angolo. L’assedio della squadra di Gasparini continua al 24’: Hateboer riceve palla di da buona posizione va alla conclusione. Bravo ancora una volta Cordaz a salvare il risultato.

Uno–due Atalanta

L'Atalanta gioca meglio e schiaccia gli squali in area di rigore. Al 26’ i nerazzurri passano in vantaggio con Muriel che su assist di Malinovskyi batte Cordaz con un tiro dal limite che si insacca sulla destra. Continua ancora il pressing dell’Atalanta che va al tiro con Papu Gomez: decisivo anche l’intervento di Marrone che impedisce all’argentino di prendere bene le misure. Al 38’ arriva il raddoppio ospite: Muriel spacca dalla sinistra la difesa pitagorica e con un diagonale mette alle spalle di Cordaz.

Il gol degli squali

La squadra di Stroppa si affaccia nell’area di rigore avversaria solo dopo essere passata sul doppio svantaggio. A dare la scossa ci pensa il solito Simyche vince un rimpallo in area e dalla sinistra batte Sportiello. Si va al riposo con il Crotone che riapre la partita nonostante il predominio dell’Atalanta.

Secondo tempo

Subito doppio cambio in casa Atalanta. Gasperini lascia negli spogliatoi Gomez e Muriel. In campo Zapata e Ilicic. Il Crotone prova la reazione ma dall’altra parte l’Atalanta è sempre pericolosa: al 60’ Zapata mette in mezzo ma non c’è nessuna maglia nerazzurra. Al quarto d’ora occasione per il Crotone con Messias: il brasiliano lanciato in velocità, supera Sportiello in uscita ma viene anticipato al momento della conclusione daFreuler. Proteste rossoblù per un presunto fallo in area ma non è dello stesso parere l’arbitro che lascia giocare.

L'Atalanta controlla

Gli ospiti giocano a memoria mentre il Crotone cerca inutilmente di sfondare centralmente. Al 82’ Zapata viene servito da Malinovskyi: colpo di testa fuori di poco. Ancora Zapata due minuti più tardi: piatto destro che esce di un soffio. Fino al novantesimo non accade più niente ed al triplice fischio il Crotone non può che uscire dal campo con l’ennesimo KO.

Il tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira (78’ Rispoli) , Vulic, Zanellato (78’ Siligardi) , Benali, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

ATALANTA: (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero(73’ Palomino) , Djimsiti; Hateboer (68’ Sutalo), Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi (88’ Pessina), Gomez(46’Ilicic); Muriel (46’ Zapata).All. Gasperini.

ARBITRO: DIONISI di L'AQUILA (Assistenti: Di Vuolo e Fiore. Quarto Ufficiale: Marini. VAR: Di Paolo)

MARCATORI: 26’, 38’ Muriel, 40’ Simy

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Hateboer, Marrone, Romero.