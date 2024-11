Ancora un pari casalingo per il Crotone che non va oltre lo 0-0 con la Turris nella ventinovesima giornata di campionato. Per i rossoblu si tratta del quarto pari stagionale all'Ezio Scida con il distacco dalla capolista Catanzaro che sale di nuovo a 12 punti.

L'undici di Lamberto Zauli non bissa la vittoria contro la Virtus Francavilla e si attarda ancora in classifica, mentre gli uomini di Gaetano Fontana ritrovano un prezioso pareggio dopo due sconfitte consecutive. Il Crotone del presidente Gianni Vrenna ha dominato la gara ma non è riuscito a trovare la via del gol.

Primo tempo

Paura al 3' per uno scontro violento Luci-Gigliotti, con quest'ultimo che si rialza tra gli applausi del pubblico di casa, dopo le cure mediche ricevute. Tre minuti più tardi ci prova Tribuzzzi con un tiro a giro dal limite ma non trova la porta. La risposta dei corallini con Zampa che spreca dal limite dell'area. Al 12' D'Ursi colpisce la traversa in acrobazia, ma l'azione era viziata da un fuorigioco. Pericolo per i padroni di casa al 25' con Leonetti della Turris che non trova il pallone a pochi passi dalla linea di porta. Annullato un gol al Crotone al 34': Tribuzzi mette la palla dentro, su una conclusione di Chiricò, ma la bandiera del guardalinee era già alzata. Sul finire della prima frazione ancora una chance per i rossoblu: Vitale dopo una ripartenza veloce viene fermato in uscita di Fasolino.

Secondo Tempo

Nella ripresa il Crotone tenta il forcing. Al 18' occasione nitida per Gomez su cross di D'Errico ma la sua conclusione si stampa sul palo sinistro. Dieci minuti più tardi è Cuomo a sfiorare il vantaggio con un preciso stacco di testa. Ma è l'estremo ospite Fasolino ad erigersi vero protagonista del match quando al 31' sventa una conclusione a botta sicura di Chiricò dopo uno slalom personale. Al 39' è la Turris a rivedersi in avanti: colpo di testa di Longo, sugli sviluppi di un corner, ma la sfera termina fuori. Al 44' nuovamente Fasolino protagonista, che salva il risultato su un tiro deviato di Chiricò. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine della contesa.

Il tabellino

CROTONE: Dini; Calapai (24’st Mogos), Cuomo, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale (33’st Carraro); Chiricó, D’Ursi (33’st Pannitteri), Tribuzzi (14’st D’Errico); Cernigoi (14’st Gomez). A disposizione : Branduani, Gattuso, Bove, Crialese, Spaltro, Papini, Kargbo. Allenatore Zauli

TURRIS: Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Vitiello (33’st Ercolano), Zampa, Franco (33’st Maldonado), Luci (1’st Acquadro), Contessa; Leonetti (45’st Haoudi), Longo. A disposizione: Perina, Donini, Boccia, Taugourdeau, Finardi, Giannone, Maniero, D’Alessandro, Schirò, Guida. Allenatore Fontana

Arbitro: Costanza di Agrigento

Ammoniti: Gigliotti (C), Contessa (T)

Spettatori: 4.227