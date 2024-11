Lo sport. Partiamo dal calcio. Il Crotone, dopo aver blindato il Direttore sportivo, Beppe ursino, punta a chiudere il cerchio in panchina. La prima scelta resta Roberto De Zerbi, nelle ultime ore finito nel mirino del Verona

Un concorrente in più. Un'opzione in meno. Nel mezzo la certezza Beppe Ursino. Il Crotone riparte dall'uomo che negli ultimi venti anni ha costruito le squadre rossoblu. Straordinario il gruppo messo insieme nell'ultima stagione. Quella del salto storico in serie A. Ursino prolunga fino al 2019. Passaggio ufficiale di una notizia mai in discussione. Il Ds pitagorico è rimasto a lavoro, senza tentennamenti. L'obiettivo è dare presto al Crotone una nuova guida tecnica. Salutato Juric, il Crotone insegue De Zerbi, oggi finito sul taccuino del Verona. Dopo la retrocessione in "B" la società veneta insegue Pecchia, vice di Benitez al Newcastel in Inghilterra. È proprio il legame tra l'ex fantasista del Napoli ed il club d'oltre Manica che ha spinto il Verona a pensare al piano b. Benitez, pare, infatti, che non voglia lasciar partire il suo vice. Da lì la scelta dei gialloblù di virare su Roberto De Zerbi, prima scelta assoluta, invece, del Crotone. A decidere il proprio futuro, tuttavia, sarà solo l'attuale allenatore del Foggia: in ballo una permanenza in Puglia, la scommessa Verona o il possibile approdo in Serie A, proprio a Crotone. Piazza che sulla sua panchina non vedrà, almeno per il prossimo anno, Mimmo Toscano. L'ex Cosenza è pronto a risollevare le sorti dell'Avellino.