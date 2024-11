La giornata numero 23 del campionato di Serie C non sorride al Crotone che non va oltre al pareggio contro il Monterosi. Al "Rocchi" di Viterbo, la formazione allenata da Franco Lerda passa in vantaggio grazie ad un bel gol di Chiricò sul finire del primo tempo. Il pareggio dei padroni di casa al 92' con Costantino.

La partita

Il match inizia con il Crotone che cerca di prendere in mano il pallino del gioco ma la prima occasione degna di nota è del Monterosi: azione di Cancellieri che serve Santoro, la rasoiata è bloccata da Dini. Gli ospiti capiscono che non possono sottovalutare l'avversario e alzano il baricentro: Carraro ci prova da fuori ma il pallone si spegne alto sul fondo. Il primo quarto d'ora va via con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza però trovare il gol.

Al 20' i padroni di casa hanno una clamorosa occasione per passare in vantaggio: Carlini, dalla destra, vede in area di rigore Della Pietra, lascia partire un traversone che si trasforma in un tiro con il pallone che va a colpire in pieno la traversa. Il Crotone si salva. I pitagorici ci provano con Chiricò ma il tiro non è preciso mentre i laziali si affacciano nuovamente in avanti con Della Pietra che viene però fermato dalla difesa rossoblù.

Il festival dei legni

Al 25' il Crotone pareggia e supera il conto dei legni. Azione corale degli squali che vanno alla conclusione di Chiricò ma il pallone impatta sul legno a Forte battuto. Pochi istanti dopo è ancora la traversa protagonista: Chiricò questa volta prova a sorprendere Forte con un sinistro a giro ma la sfera colpisce ancora la barra trasversale della porta del Monterosi. Il Crotone vuole il gol e Chiricò fa ammattire la difesa di casa: al 28' slalom in area di rigore e pallone per Vitale che conclude ma trova l'opposizione di Forte. Nel festival delle conclusioni di marca rossoblù si unisce anche Crialese ma il suo tiro dalla distanza è debole e largo. È un vero e proprio assedio della squadra di Lerda ma la difesa di casa chiude gli spazi.

Al 43' la rete del vantaggio pitagorico. Azione magistrale di Chiricò che entra in area, supera tre avversari e lascia partire un sinistro che non da scampo a Forte. Il primo tempo si spegne qui.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con la squadra di Lerda subito pericolosa. Carraro serve Papini che in area non riesce a impattare bene sul pallone. La sfera finisce fuori.

Al 32' Crialese va al traversone per la testa di Tribuzzi, il pallone viene intercettato con la mano da Cancellieri. Gli squali recriminano il calcio di rigore, l'arbitro invece lascia proseguire. I padroni di casa non sono rinunciatari, anzi, creano più di un pericolo dalle parti di Dini.

A 5 minuti dal 90esimo il Monterosi è pericoloso ma Bove salva sulla linea. Al secondo minuto di recupero la beffa finale. Costantino riceve il pallone, in sospetto fuorigioco, entra in area di rigore e segna il definitivo 1-1. Per il Crotone è una beffa tremenda, un passo falso che consente al Catanzaro di allungare in classifica. Il vantaggio dei giallorossi sulla formazione pitagorica adesso è di 8 punti.

Il tabellino

MONTEROSI TUSCIA: Forte; Mbende, Borri, Tartaglia; Verde (17’st Costantino), Parlati, Lipani (27’st Di Paolantonio), Santoro (17’st Gasperi), Cancellieri; Della Pietra (27’st Tonin), Carlini (49’st Giordani). A disp.: Alia, Moretti, Ferreri, Tolomello. All. Menichini

CROTONE: Dini; Papini, Cuomo, Bove, Crialese; Petriccione, Carraro, Vitale (20’st D’Errico); Chiricò (28’st Tribuzzi), Gomez (28’st Cernigoi), D’Ursi (20’st Kargbo). A disp.: Branduani, Gattuso, Spaltro, Gigliotti, Awua, Calapai, Cantisani, Pannitteri, Rojas. All. Lerda

ARBITRO: Maggio di Lodi

MARCATORI: 42’pt Chiricò (C), 47’st Costantino (M)

AMMONITO: Tartaglia (M)