Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, come possibile nuovo innesto, e nelle prime luci della mattinata odierna come trasferimento in dirittura d'arrivo. La confema dell'acquisito «a titolo temporaneo dal Football Club Pro Vercelli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theophilus Awua» è arrivata poco fa con la società del presidente che ha diffuso sul proprio sito ufficiale il seguente comunicato stampa.

Il comunicato del Crotone

«Nato il 24 aprile 1998 a Makurdi (Nigeria), si mette in luce nel Torneo di Viareggio 2015-2016 con la maglia dell’Abuja e successivamente viene acquistato dallo Spezia e girato in prestito alla Primavera dell’Inter dove si laurea campione d’Italia», inizia così la nota dei pitagorici, che poi prosegue con l'elenco delle squadre nelle quali Awua ha militato. «La stagione seguente gioca in prestito alla Juve Stabia fino a gennaio per poi far ritorno allo Spezia.

Nel 2018 è protagonista di una grande stagione in prestito al Rende, allenato proprio da Francesco Modesto con il quale avrà di nuovo la possibilità di lavorare ora a Crotone. Poi, nel 2019/20, veste le maglie di Bari (Serie C) fino a gennaio e Livorno (Serie B) fino al termine del campionato, mentre nell’ultima stagione, dopo aver iniziato col Cittadella in cadetteria, a gennaio si trasferisce alla Pro Vercelli – anche qui sotto la guida di mister Modesto – risultando tra i migliori calciatori del torneo».

«Awua - si legge in conclusione - è un centrocampista centrale “moderno”, esuberante fisicamente, dotato di personalità e abile sia nel proteggere che nel conquistare palloni. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Theo!»