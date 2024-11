Termina a reti inviolate la sfida valida per la 24esima giornata del campionato. Gli squali creano di più rispetto agli avversari ma non trovano il gol. Unica (mezza) consolazione il contemporaneo pari del Catanzaro

Allo stadio "Ezio Scida" di Crotone si è giocata la partita valida per la 24esima giornata del campionato di Serie C che ha visto i padroni di casa affrontare i lucani del Potenza. Una sfida tra due squadre a tinte rossoblù, che regala qualche emozione ma zero gol.

Il match inizia con il Crotone subito pericoloso. Dopo appena tre giri di lancette occasione per D'Ursi che per poco non arriva alla deviazione vincente su un assist dalla destra di Gomez. Poco più tardi è Crialese che mette i brividi alla formazione ospite ma Gasparini è attento. Ci prova anche Chiricò dalla distanza (20') ma il pallone finisce alto.

Gli ospiti si fanno vivi al 23'. La prima chance lucana è per Murano che dalla destra dell'area di rigore pitagorica calcia verso la porta ma trova la pronta risposta di Dini. Al 35' gli squali restano in 10 uomini: intervento falloso di Golemic su Murano al limite dell'area di rigore, con il giocatore ospite lanciato in una chiara occasione da gol. L'arbitro non ha dubbi ed espelle il difensore pitagorico che esce dal campo non senza protestare contro la decisione assunta dal direttore di gara. Dal calcio di punizione che ne segue il tiro di Cittadino esce di poco alto. Il primo tempo non regala più alcuna azione degna di nota, si va dunque al riposo con il tabellino fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

La parità numerica fra le due squadre viene ristabilita dopo appena 4 minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco. Doppio giallo per Matino che finisce prima del tempo negli spogliatoi. Al 20' occasione per la formazione allenata da Franco Lerda: Tribuzzi, avanza sulla sinistra e lascia partire un traversone che si trasforma in un tiro in porta ma trova la deviazione in angolo da parte di Gasparini. Si resta sullo 0-0 ma il Crotone sembra avere maggiore determinazione nel voler sbloccare il risultato. La formazione calabrese tiene il pallino del gioco e mette pressione agli ospiti che però sono bravi a difendersi e in un'occasione pericolosi anche in contropiede.

A dieci minuti dal termine i pitagorici recriminano un rigore per un presunto contatto in area tra un difensore lucano e Cernigoi che finisce a terra, l'arbitro lascia proseguire. In pieno recupero, invece, non mancano le poteste dei potentini per un tocco del pallone con la mano di Bove in area calabrese, anche in questo caso per l'arbitro non ci sono gli estremi per la massima punizione.

Il match dello Scida non si sblocca e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi con il definitivo 0-0. In classifica il Crotone resta al secondo posto, il distacco dal Catanzaro rimane inalterato a 8 punti, per via del contemporaneo pareggio delle aquile sul campo del Messina.

Il tabellino

CROTONE: Dini; Papini (32’st Vitale), Golemic, Cuomo, Crialese; Awua (38’pt Bove), Carraro (32’st Cernigoi), Petriccione; Chiricò, Gomez, D’Ursi (1’st Tribuzzi). A disp.: Branduani, Gattuso, Spaltro, Gigliotti, D’Errico, Cantisani, Pannitteri, Rojas. All. Lerda

POTENZA: Gasparini; Matino, Girasole, Rocchi; Gyamfi, Del Pinto (7’st Steffe), Cittadino (19’st Schimmenti; 34’st Laaribi), Riccardi (7’st Verrengia), Hadziosmanovic; Del Sole (7’st Talia), Murano. A disp. : Alastra, Armini, Legittimo, Alagna, Logoluso, Volpe. All. Raffaele

Arbitro: Scatena di Avezzano

Ammoniti: Murano (P), Cittadino (P), Steffe (P), Rocchi (P)

Espulso: 36’pt Golemic (C), 2’st Matino (P) per doppia ammonizione