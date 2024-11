Il tecnico, ex Juventus Next Gen e Sudtirol, prende il posto di Franco Lerda. A lui il compito di far ripartire gli squali dopo i recenti risultati negativi che hanno allontanato la squadra dal primo posto occupato dal Catanzaro

È Lamberto Zauli il nuovo allenatore del Crotone. La società pitagorica ha infatti comunicato il nome del tecnico che prenderà il posto dell'esonerato Franco Lerda. Zauli, dopo la separazione dalla Juventus Next Gen e quella dal Sudtirol di fine estate, fa il suo ritorno in panchina e avrà il compito di far ripartire il Crotone dopo una serie di risultati negativi.

I pitagorici, secondi in classifica a 10 punti dalla capolista Catanzaro, nelle ultime cinque partite hanno ottenuto solo una vittoria, con tre pareggi e una sconfitta. Risultati che hanno portato solo 6 punti in classifica alla causa rossoblù e il conseguente incrementarsi del ritardo in classifica dai cugini giallorossi. Da qui la decisione della società del presidente Vrenna di dare una scossa con il cambio del tecnico.

Il comunicato del club

Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Lamberto Zauli la guida tecnica della Prima squadra. Nato a Roma il 19 luglio 1971, vanta una lunga carriera da calciatore e lo ricordiamo per le sue “magie” con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria. Svestiti i panni da giocatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia. Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l’Under 19 che conduce in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League. Nel 2020 viene promosso alla guida dell’Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni ottenendo ottimi risultati, prima della breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all’inizio della stagione attuale.

Il nuovo tecnico rossoblù, che domattina dirigerà il primo allenamento e alle ore 12:15 sarà presentato ai giornalisti presso la sala stampa dell’Ezio Scida, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. A mister Zauli il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù!