Il Crotone piange Sergio Mascheroni, scomparso questa mattina, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Como, a soli 43 anni. Preparatore atletico molto stimato tra gli addetti ai lavori, Mascheroni era arrivato al Crotone nel 2018. In precedenza, sempre con lo stesso incarico, aveva lavorato al Foggia dal 2016 al 2018 e ancora prima, al Milan, con la cui formazione aveva collaborato per quasi otto stagioni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quello della società del Crotone stesso che ha diramato un comunicato attraverso il proprio sito per informare della tragica fatalità tutti i tifosi. «Non riusciamo a credere a quanto accaduto - ha detto il presidente Gianni Vrenna - non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio. Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale».