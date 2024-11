Dopo l'esonero di Francesco Modesto il Crotone nella serata di ieri ha annunciato l'accordo con l'ex tecnico della Spal Pasquale Marino. Il nuovo allenatore pitagorico è stato presentato in mattinata nella sala stampa dello Scida e, nel pomeriggio, ha diretto anche il suo primo allenamento con gli Squali.

«Sono contento di essere a Crotone. Mi spiace essere arrivato qui strada facendo, perchè vuol dire che qualche collega non ha fatto bene con i risultati, ma conosco Modesto che è stato anche mio calciatore e sono sicuro che dimostrerà il suo valore anche da allenatore».

«Bisogna rimanere tranquilli e non guardare la classifica - ha affermato Marino - ma lavorare giorno dopo giorno. Serve pazienza e serenità per affrontare le partite, altrimenti se si va subito in ansia e in paura non ci si riesce ad esprimere al meglio».

Durante la conferenza il nuovo tecnico del Crotone ha parlato anche del calore del pubblico pitagorico: «Le componenti devono remare tutte dalla stessa parte e questa squadra al momento ha bisogno anche della vicinanza di un pubblico passionale come quello di Crotone. Ovviamente spetterà anche a noi riportare la gente allo stadio, per farlo i giocatori dovranno dare il massimo»