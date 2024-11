Il mercato degli squali potrebbe avere qualche novità in ingresso. Si attendono per le prossime ore le ufficialità. In uscita Dragus e Siligardi

Nelle prossime ore, il mercato del Crotone potrebbe avere qualche novità in ingresso.Il reparto offensivo sembra quello che per primo registrerà dei nuovi arrivi, ma anche qualche partenza.

Il primo colpo che il Crotone dovrebbe ufficializzare è quello di Federico Bonazzoli. L’attaccante del Torino, ma di proprietà della Sampdoria, pare sia vicino ad accettare la destinazione calabrese, e dunque, lascerebbe i granata per diventare il primo rinforzo del mercato di riparazione della squadra di Giovanni Stroppa.

Gli arrivi in casa pitagorica non si fermerebbero con il solo Bonazzoli: il ds Ursino, è infatti a lavoro per dare ancora maggior peso all’attacco, prima di concentrarsi anche sugli altri reparti. Quasi a sorpresa, nelle ultime ore, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il Crotone vicino a Samuel Di Carmine del Verona.

Il giocatore piace a Stroppa, ed è in scadenza di contratto con gli scaligeri, l’imminente arrivo di Lasagna in gialloblù, aumenterebbe la concorrenza in attacco e dunque la possibilità di avere una certa continuità. Su Di Carmine si sono mosse anche Parma e Spal, ma proprio il Crotone sembra il più accreditato a piazzare il colpo. Con l’eventuale arrivo di Bonazzoli e Di Carmine, in uscita dal Crotone dovrebbero esserci Denis Dragus e Luca Siligardi.

Il club del presidente Vrenna, sta anche avorando con la Spal allo scambio tra Jacopo Petriccione ed il centrocampista Federico Di Francesco