L'imprenditore Raffaele Vrenna lascia la carica di presidente del Crotone Calcio, che guidava dal 1992 quando ne ha rilevato la proprietà portando la società calcistica rossoblù dal campionato di prima categoria al traguardo della Serie B in soli sette anni; poi nel 2015-2016 la storica promozione in serie A.

Lo comunica il sito ufficiale del club rossoblù sul quale Raffaele Vrenna conferma di aver lasciato il Crotone dopo 25 anni «con molta tristezza. Con questa squadra - scrive - ho vissuto stagioni incredibili e compiuto un'impresa che rimarrà nella storia del calcio non soltanto crotonese e calabrese, ma anche italiana e non solo, tanto che la nostra promozione in serie A è stata da qualcuno accostata alla conquista dello scudetto in Premier League da parte del Leicester City».

«Chi conosce - aggiunge - Crotone sa che è una piccola città, ma con un grande cuore e una grande tifoseria. Nel congedarmi, desidero ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo a tutti i successi ottenuti». L'ormai ex patron del Crotone Calcio rivela quindi di aver lasciato la presidenza della società «per una diversa visione sulla gestione e sulle strategie di sviluppo aziendali» ma comunque di voler continuare l’attività imprenditoriale «nei settori ambiente ed energia, con le società appartenenti al mio nuovo gruppo RVL group, con la mission di ampliare tali settori di intervento in nuovi ambiti con forti contenuti di innovazione, nel turismo e in nuovi mercati nazionali e internazionali».

Sebbene nel comunicato non se ne faccia menzione, secondo indiscrezioni, Raffaele Vrenna passerebbe la mano al fratello Gianni che assumerebbe il controllo della società.