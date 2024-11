Nella passata stagione ha vestito la maglia dello Spezia in Serie A. Arriverà domani in Italia

Quantità e qualità dal calciomercato per il Crotone. I pitagorici hanno infatti raggiunto l’accordo con il centrocampista Nahuel Estévez. Calciatore argentino che arriva in prestito dal Estudiantes de La Plata. Essendo proveniente da un altro continente, dovrà sottoporsi alle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19. L'arrivo in Italia è previsto per domani, dunque difficilmente scenderà in campo domenica prossima.

«Classe 1995, - si legge in una nota dei rossoblù - il centrocampista è nato a Capital Federal in Argentina e compirà 26 anni il 14 novembre: dotato di un ottimo tiro dalla distanza, Nahuel è un giocatore duttile, abile sia negli inserimenti offensivi che in fase di interdizione e ,all’occorrenza, ha ricoperto anche i ruoli di trequartista e esterno destro».

Per Estévez già esperienze in Italia, nella massima serie: «Lo scorso anno è stato protagonista in Serie A con lo Spezia e, prima dell’esperienza italiana, - si legge ancora nella nota dei pitagorici - ha vestito le maglie del Club Atletico Sarmiento e dell’Estudiantes. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Nahuel!»