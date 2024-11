Tutto come se fosse stato disegnato: la quarta e ultima giornata di regate di grande vela internazionale della Carnival Race con la partecipazione di 320 timonieri provenienti da 7 nazioni ha sancito un record di presenze con il sole e vento leggero da Nord intorno ai 9 nodi che poi è cresciuto. Aumentato fino a circa 16 nodi, alzando la famosa onda crotonese e ingrigendo il cielo e colorando il futuro solo come i giovanissimi che fanno sport sanno fare. Alla fine sono state portate a termine tre prove dalle flotte Gold e Silver e due prove ciascuno per Bronze e Cadetti, con condizioni meteo che sicuramente ricorderanno a lungo.

Poi il rientro graduale a terra, i piatti di pasta, la cioccolata calda, le arance, i finocchi e ancora chiacchiere e feste, anche grazie alle premiazioni, a corollario della solita calorosa ospitalità, che ha accompagnato i regatanti fino alla cerimonia di premiazione con cui si è chiusa ufficialmente questa nona edizione.

La premiazione quest'anno è stata "doppia", nel senso che alla Carnival Race è stata abbinata anche la prima tappa del I Trofeo OptiSud, circuito promozionale di regate della classe Optimist promosso dai presidenti pro-tempore delle Zone FIV IV-Lazio, V-Campania, VI-Calabria e Basilicata, VIII–Puglia e IX–Abruzzo e Molise, valido solo per gli atleti italiani partecipanti.

La cerimonia di premiazione molto partecipata, iniziata con i ringraziamenti del presidente del CV Crotone Paola Proto, ha visto i saluti del sindaco di Crotone Vincenzo Voce, del vicepresidente FIV Giuseppe D’Amico, di Giulio Crocoli del main sponsor BPER Banca, del presidente AICO Classe Optimist Walter Cavallucci, del comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Crotone Ferruccio Grassia. A consegnare i molti premi sono stati chiamati, tra gli altri, il consigliere federale FIV Fabio Colella, l’assessore allo sport del Comune di Crotone Luca Bossi, il tecnico AICO Marcello Meringolo, la vicepresidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Emilia Noce.

I premiati

Primi 5 Cadetti Overall: 1 Matteo Faraoni (LNI Ostia), 2 Giosuè Cannavò (CVT Messina), 3 Diego Marcantonioi (Gulliver), 4 Giovanni Brecci (LNI Napoli), 5 Matteo Curatolo (CV Marsala)

Primi 5 Cadetti Femminile: 1 Artemis Sophyli (NCTK, GRE), 2 Caterina Allodi Varriale (CRV Italia), 3 Stefania Cerasale (FV Desenzano), 4 Nicole Colaizzi (LNI Ostia), 5 Martina Gerardi (CV Marsala).

Primi 5 Juniores Overall: 1 Fikret Takar (TUR), 2 Anna Chiara Merlo (LNI Mandello Lario), 3 Jesper Carlsen (FV Riva), 4 Andreas Psomiadis (NCTK, GRE), 5 Bianca Marchesini (FV Malcesine)

Primi 5 Juniores Femminile: 1 Anna Chiara Merlo (LNI Mandello Lario), 2 Bianca Marchesini (FV Malcesine), 3 Sara Anzellotti (LNI Ostia), 4 Sofia Bommartini (FV Malcesine), 5 Derin Degisen (TUR)

Miglior team Cadetti: Circolo Velico Marsala

Miglior team Juniores: Turkish National Team

Tra i premi speciali va ricordato il premio Fair Play, con la consegna della tradizionale Coppa Pitagora, assegnato all’atleta più giovane in gara, Leonardo Esposito (LNI Napoli), per aver messo a disposizione il proprio boma a un concorrente che ne aveva bisogno.

XXXIV TROFEO OPTISUD PRIMA TAPPA

Primi 3 Cadetti Maschile: 1 Matteo Faraoni (LNI Ostia), 2 Giosuè Cannavò (CVT Messina), 3 Diego Marcantonio (Gulliver)

Primi 3 Cadetti Femminile: 1 Caterina Allodi Varriale (CRV Italia), 2 Stefania Cerasole (FV Desenzano), 3 Nicole Colaizzi (LNI Ostia)

Primi 5 Juniores Maschile: 1 Jesper Carlsen (FV Riva), 2 Andrea Tramontano (RYCC Savoia), 3 Leonardo Grossi (FV Riva), 4 Alessio Lucantoni (CV Portocivitanova), 5 Marco Emanuele Aloisi (FV Riva)

Primi 5 Juniores Femminile: 1 Anna Chiara Merlo (LNI Mandello Lario), 2 Bianca Marchesini (FV Malcesine), 3 Sara Anzellotti (LNI Ostia), 4 Sofia Bommartini (FV Malcesine), 5 Giorgia Tumbarello (CV Sferracavallo)

L’inchino:

Nove edizioni, nove Carnival Race, nove storie uguali ma sempre diverse ed emozionanti, perché il bello della vela è proprio nella imprevedibilità, soprattutto del vento, che può non soffiare e deludere le aspettative di tutti, oppure ti può regalare momenti indimenticabili, ma anche di apprensione se la situazione meteo è al limite ed è necessario mantenere sempre alta l'attenzione.

Ma c'è qualcosa che nel tempo si è consolidata come tradizione e non cambia mai: il saluto dei ragazzi dello Staff a terra sullo scivolo centrale di fronte a Porto Vecchio a quelli dello Staff di mare che rientrano...a cavallo dei loro gommoni tutti in contemporanea, accolti dagli applausi dei compagni.

È un momento molto bello, che tra gli schizzi d'acqua regala l'ennesima emozione a tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione della Carnival Race, perché quei ragazzi sui gommoni e quelli sullo scivolo, solo nove edizioni fa, erano per la maggior parte tra i partecipanti alla regata, mentre oggi sono dall'altra parte a garantire che tutto vada per il meglio!!!!