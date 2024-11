Continua la fase di preparazione ai play off del Crotone. I pitagorici scenderanno in campo per gli spareggi a partire dal secondo turno della fase nazionale: l'andata è in programma per il prossimo 27 maggio, il 31 dello stesso mese si giocherà invece il match di ritorno.

Sabato scorso, invece, la formazione allenata da Zauli ha disputato un'amichevole contro la Promosport. Per la cronaca, il test è terminato 6-0 con la doppietta di Cernigoi e le reti di Golemic, Chiricò, Kargbo e D’Ursi.

Nel frattempo proseguono gli allenamenti, con gli squali che questa mattina sono tornati in campo questa mattina, al centro sportivo Antico Borgo, dopo aver ripreso ieri le sedute. La sessione odierna si è svolta in due parti, una dedicata alla forza e l'altra alla tattica. In seguito, la squadra ha giocato alcune partitine a pressione con le sponde.

Buone notizie per Zauli che ha ritrovato a disposizione il difensore Cuomo e il portiere Dini: i due hanno ripreso ad allenarsi con i compagni da ieri. Nella mattinata di domani una delegazione pitagorica farà visita al plesso Codignola dell’Istituto Comprensivo "Vittorio Alfieri". Nel pomeriggio, invece, la squadra ha previsto un altro allenamento presso l'Antico Borgo.