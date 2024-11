Dopo la delusione dell'eliminazione dei play off i Pitagorici hanno ufficializzato l'incarico all'ex calciatore

Come promesso dal Presidente Vrenna nella sua conferenza stampa di ieri è arrivato presto l’annuncio ufficiale: il nuovo direttore sportivo è Giuseppe Di Bari, foggiano classe 1969. Di Bari calciatore vanta anche tre anni di serie A con la Zemanlandia foggiana. Nel 2011 inizia la carriera di ds con un'altra città pugliese: il Manfredonia.

Torna al Foggia da dirigente dove riporta la serie B andando in Portogallo con l’Olhanense, dunque ad Arezzo, Novara e, nella scorsa stagione a Castellamare per la Juve Stabia.



L’FC Crotone comunica che insieme a Di Bari che ha firmato per un anno, arriva anche il collaboratore Alessio Cappella allo scouting.

Il nuovo Direttore Sportivo è certamente tra i profili più esperti della categoria e sarà atteso nel non certo semplice compito di abbassare il monte ingaggi della società pitagorica che la scorsa stagione marcava il primato di girone. Un obiettivo che a detta del Presidente Vrenna non dovrà escludere l’ambizione di svolgere un prossimo campionato di vertice nella ricerca di costruire un nuovo corso pluriennale