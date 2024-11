Primo tempo a favore dei padroni di casa che vanno in vantaggio con Montalto. Gomez su rigore pareggia nel secondo tempo, ma il Crotone non sfrutta la superiorità per più di 25 minuti per l’espulsione di Cadili

Sfida tra due squadre in grande salute, quella al Pinto nella quattordicesima giornata del girone meridionale della serie C. La neopromossa Casertana guidata da Vincenzo Cangelosi con 5 vittorie consecutive e due punti di vantaggio, ha “accolto” il Crotone di Lamberto Zauli che viene da sei risultati utili consecutivi compreso quello di Coppa Italia. Le due squadre segnano tanto e incassano altrettanto, promettendo un match ricco di occasioni, subito dopo, però, il minuto di silenzio per le vittime della strada nell’anno che si sta celebrando in tutti i campi della categoria.

Primo tempo

Primi minuti di grande attenzione ma anche con gli spartiti assolutamente seguiti: la Casertana aggredisce e parte veloce con i supporti dalle fasce e il Crotone che non rinuncia a palleggiare. Fino al primo quarto d’ora è sempre più Casertana che, pur non riuscendo ad essere pericolosa, prende campo ed iniziativa quasi sempre nella trequarti degli ospiti che ci provano in contropiede. Ed al 17’ arriva anche il vantaggio per i padroni di casa che trovano Taurino che si fa gioco del giovane Bruzzaniti sulla destra e mette dentro dove Montalto arriva prima di tutti superando Dini. Prova a reagire il Crotone di fisico e gamba, ma prima di servire Tumminello, con Gomez che torna spesso a cercar di fare sponda, passano molti minuti anche per un posizionamento ambiguo di Pannitteri che ha toccato ancora meno palloni del centravanti. Dall’infortunio di Bove che deve far entrare Giron il gioco viene spezzettato e comunque controllato “voracemente” dai padroni di casa che con l’aiuto di tre gialli riescono a chiudere in vantaggio la prima frazione anche per i demeriti del Crotone che comunque non è stato in grado di creare occasioni da goal.

Secondo tempo

Zauli cambia subito, dentro Leo e D’Ursi, fuori Bruzzaniti e Pannitteri con il cambio di modulo al 442. Ed al secondo minuto c’è il missile di Giron su punizione con la palla colpisce la parte bassa della traversa e sembra poter aver oltrepassato la linea ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste degli ospiti. La Casertana cerca di non schiacciarsi pressando comunque alto con Cangelosi che inserisce Turchetta per l’ottimo Taurino che comunque ha speso tantissimo alla sua prima da titolare. Già prima dell’ora di gioco cambia nuovamente l’inerzia della gara che ritrova la Casertana protagonista grazie anche ad un bel destro dal limite di Proietti che finisce di poco alto e torna a dare certezze ai padroni di casa che si rinfiammano per un’altra conclusione da fuori di Turchetta uscita di pochissimo. Ma al 66’ la svolta totale del match arriva a causa di Cadili che trattiene Tumminello in area causando rigore e l’inferiorità per i suoi perché il giallo che riceve dal direttore di gara è il secondo. Gomez dal dischetto è ferale: la palla s’infila tra la mano distesa di Venturi che aveva intuito ed il palo scheggiato. Pari e Casertana che si mette a tre dietro, cercando di non mutare l’atteggiamento in campo. Ma il Crotone prova ad allargare il gioco con più continuità trovando però raramente traversoni dal fondo. Gara che diventa sempre più fisica con Tumminello che andrebbe anche in goal ma il fischio del direttore di gara per un controllo di mano che arriva forse prima del destro vincente del centravanti. Zauli richiama Guido Gomez ed inserisce Vuthaj che subito ci prova di testa ma Venturi riesce a bloccare. La Casertana riesce ad assicurare densità nonostante Cangelosi non trovi cambi nell’apprensione di non modificare l’equilibrio che i suoi stanno assicurando fino oltre il 90’. Non accade quasi più nulla nemmeno nei 4 minuti di recupero che soddisfano il pubblico di casa del Pinto e, forse, lasciano gli ospiti con l’amaro in bocca per il pallone col contagiri di D'Ursi per Leo al 95’ che viene disinnescato da un mezzo miracolo di Venturi in uscita; anche se la mancata vittoria va bilanciata dallo svantaggio per il goal ed il gioco subito nella prima frazione.

Il tabellino

Casertana-Crotone 1-1

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Cadili, Anastasio; Casoli, Proietti, Toscano; Tavernelli, Montalto, Taurino (dal 53’ Turchetta).

All. Cangelosi

CROTONE (3-4-1-2): Dini; Papini, Bove (dal 30’ Giron), Loiacono; Tribuzzi, Felippe, Petriccione, Bruzzaniti (dal 46’ Leo); Pannitteri (dal 46’ D’Ursi); Gomez (dall’82’ Vuthaj), Tumminello.

All. Zauli

RETI: al 17’ Montalto; al 68’ Gomez

Arbitro: Emanuele Frascaro

AMMONIZIONI: Bove (KR) all’8’; Tavernelli (CE) al 20’; Cadili (CE) al 39’; Montalto (CE) al 44’; Tumminello (KR) al 58’; D’Ursi (KR) all’86’;

ESPULSIONI: Cadili (CE) al 66’ per doppia ammonizione.