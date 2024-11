Il Crotone ha ufficialmente annunciato lo staff tecnico che supporterà mister Lamberto Zauli durante la stagione sportiva 2023-2024. Attilio Bardi è stato confermato come vice allenatore della formazione rossoblù.

Nel ruolo di collaboratore tecnico è stato scelto Aniello Parisi, vecchia conoscenza del Crotone prima come calciatore e poi come allenatore della formazione Primavera. Lo stesso Parisi, in Calabria ha anche altri trascorsi da calciatore con le maglie di Cosenza, Vigor Lamezia e Acri. Quindi per il nuovo collaboratore tecnico di Zauli, altre tre stagioni alla Roma, come allenatore, prima con l’Under 17 poi l’Under 18. La parentesi in Lussemburgo con l’Hesperange, infine il Torino Under 17 nella scorsa stagione.

Il preparatore atletico degli squali sarà Nicola Albarella coadiuvato da Roberto Parisi, mentre Nicola Barasso sarà il nuovo preparatore dei portieri. Tra le conferme c’è anche quella di Giuseppe Durante nel ruolo di match analyst.