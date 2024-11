Febbre ma non esaurimento, se non quello dei posti disponibili all’Ezio Scida. A prelazioni sbloccate alle 10 di questa mattina in curva e nei distinti non c’è più posto, rimangono solo poco più di 300 biglietti di tribuna. Tutti pronti a Crotone a “ricevere” il Foggia ma poco disponibili a mostrarsi entusiasti, soprattutto per scaramanzia, anzi solo per scaramanzia. Tolgono fuori sciarpe o cover o foto dai telefonini solo al “forza Crotone” che oggi, in città, sostituisce il saluto. E sono i tifosi storici a dettare la linea che, tra l’altro danno appuntamento allo stadio per una coreografia che anche questa sera celebrerà, ancora una volta, il centenario.

Bocche cucitissime su ciò che campeggerà in curva Manzulli. La sensazione è che tutto ciò che accadrà dalle 20.30 (ora di inizio del match di ritorno contro i pugliesi che hanno pure vinto 1 a 0 all’andata) serva “solo” a caricare l’ambiente per le semifinali. Perché a Crotone tutti danno per scontato il passaggio del turno (basterebbe vincere con un goal di scarto) e, quasi quasi, il rientro nel calcio che conta. Ma non ditelo ad alta voce perché le reazioni a scongiurare gufi (aquile e volatili di ogni genere) sarebbero certamente tra le più pittoresche.