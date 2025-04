In ritiro prepartita ma a proprie spese, con pasti e albergo da pagare. Accade ai calciatori del Foggia, società militante nel campionato di serie C. Il club è in stato di abbandono, dopo il disimpegno del presidente e azionista di riferimento, Nicola Canonico.

La squadra è attesa dagli ultimi tre turni di campionato e dopo 4 sconfitte di fila è a rischio retrocessione. Lunedì sera (14 aprile) sarà di scena sul campo del Crotone. Una sfida delicata per il futuro della compagine rossonera. I giocatori, dopo aver appreso della volontà della società di farli recare in pullman in Calabria per poi fare immediato ritorno al termine della gara, hanno deciso di autotassarsi e di provvedere in proprio alle spese per il vitto e l'alloggio in albergo.

«Dal 31 marzo sono dimissionario. Ho già chiarito nei giorni scorsi di non essere più intenzionato a corrispondere garanzie economiche per il club - ha sottolineato Canonico contattato dall'Ansa -. Le squadre di calcio si reggono sui versamenti dei loro presidenti. A Foggia una parte della tifoseria mi ha chiesto di togliere il disturbo. Al momento non c'è stata alcuna offerta per il Foggia calcio».