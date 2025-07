Nella prima uscita della nuova stagione contro il Rocca di Neto, squadra che ha presentato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, gli squali sono andati a bersaglio ben 6 volte.

Nonostante le gambe imballate dai primi allenamenti e la giornata afosa anche in Sila, i ragazzi di mister Longo – che ha alternato due formazioni tra primo e secondo tempo – hanno messo sul campo un buon ritmo e buone trame. La prima rete del 2025/26 porta la firma di Gallo. A segno anche Leo, Guerra, Napolitano, Rispoli e Vrenna.

Non hanno preso parte al test diversi elementi a causa dei carichi di lavoro mentre Di Pasquale, reduce da un intervento alla caviglia, si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.

Il programma di domani dei rossoblù prevede una doppia sessione.

TABELLINO

CROTONE (I tempo): Merelli; Andreoni, Armini, Cocetta, Groppelli; Gallo, Schirò; Ricci, Bruno, Zunno; Murano. All. Longo

CROTONE (II TEMPO): Merelli (21’st Martino); Leo, Cargnelutti, D’Aprile, Guerra; Cantisani, Stronati; Rispoli, Napolitano, Vrenna; Sinopoli. All. Longo

ROCCA DI NETO (I tempo): Fragale; Loria, Guerrini, Riga, De Paola; Cimino, Policarpio; Vaccaro, Curia, Godano; Rodriguez. All. Caligiuri

ROCCA DI NETO (II TEMPO): Le Rose; Guadagnino, Guerrini, Riga, De Paola; Curto, Lopez, Leotta; Shehu, Maesano, De Macedo. All. Caligiuri

Arbitro: Frangella di Paola

Marcatori: 6’pt Gallo (C), 2’st Leo (C), 7’st Napolitano (C), 13’st Guerra (C), 17’st Maesano (R), 20’st Rispoli (C), 30’st Vrenna (C)