L'estremo difensore è il primo acquisto per la stagione di Serie C 2022-2023. Ha firmato un contratto biennale con l'opzione per il terzo anno

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Branduani è il nuovo portiere del Crotone. L’estremo difensore, durante la stagione 2022/23 vestirà dunque la casacca rossoblù dopo 55 partite con le Aquile con 47 gol subiti e 23 clean sheet. Quello di Branduani è il primo acquisto ufficiale degli squali per il prossimo campionato di Serie C. Ecco di seguito l'annuncio ufficiale.

La nota del Crotone

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Branduani. Nato il 9 marzo 1989 a Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, l’estremo difensore è cresciuto tra Pro Sesto e Inter per poi iniziare la carriera da numero 1 e vestire, tra le altre, le casacche di Albinoleffe, Spal, Juve Stabia e Empoli. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Catanzaro, incamerando nel campionato appena terminato 19 clean sheet su 35 incontri disputati tra regular season e playoff: Paolo è un esperto della categoria ed ha già ottenuto due volte la promozione in serie B con le maglie di Spal e Juve Stabia, più una nella massima serie sempre con il club di Ferrara. Branduani ha siglato questa mattina nel quartier generale rossoblù un contratto biennale con opzione per il terzo anno, alla presenza del presidente Gianni Vrenna. Benvenuto in rossoblù Paolo!»