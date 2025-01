Stadio "Ezio Scida" di Crotone pronto ad accogliere la sfida tra i padroni di casa e la Cavese, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C e la prima gara ufficiale del 2025. Due squadre con stati d'animo opposti si affronteranno in un match che promette scintille: i calabresi vogliono dare continuità al successo pre-natalizio contro il Team Altamura, mentre i campani sono determinati a riscattare la sconfitta contro il Benevento che ha reso amaro il periodo natalizio. Rispettato un minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi.

Primo Tempo

I primi ad affacciarsi verso il portiere avversario sono gli ospiti che prima vengono disinnescati al secondo minuti da D’Alterio e poi calciano, con Gaetano Vitale, dalla distanza, alto sopra la traversa. Ma al quinto Enrico Oviszach riparte dall’anno passato: riceve palla sul limite dell’area, si accentra e fa partire un destro che si insacca all’angolo basso alla sinistra di Boffelli che non può nulla. La squadra di casa sull’entusiasmo capisce di poter attendere per ripartire, sapendo anche gestire palla, ora. Ma al 12’ su una palla persa da Mattia Vitale, Sorrentino approfitta di una ottima assistenza di Gaetano Vitale e segna il pari di testa. Al 18’ è nuovamente Oviszach a provarci dalla stessa mattonella ma questa volta Boffelli ci arriva. Il Crotone continua ad accellerare ma ora è la Cavese a poter agire di rimessa con Sorrentino in vena anche in fase di assistenza e spizzate. Tumminello al 25’, ottimamente pescato da Silva, tira centralmente su Boffelli e nemmeno un minuto, Sempre Sorrentino calcia fuori in corsa braccato da Armini. Al 28’ Di Pasquale si divora il nuovo vantaggio su una punizione calciata magistralmente da Oviszach. Nonostante tanti angoli a favore, la gara diventa fin troppo maschia, favorendo l’opportunismo degli ospiti che riescono ad andare al riposo in pari, senza demeriti.

Secondo Tempo

Si ritorna in campo con gli stessi 22. Il Crotone pressa e trova al 49’ una punizione dal limite che Vitale fa spiovere dove nessuno arriva. La Cavese prova a difendere anche alta, sempre con grande aggressività. Al 55’ arrembante discesa di Silva che non trova aggressione dello spazio al centro dei compagni. Un minuto più tardi è Oviszach dall’altra parte a sfiorare il palo alla sinistra di Boffelli. Entrano Barberis e Gomez per Schirò e Vitale. Al 64’ Saio colpisce il palo di testa su calcio d’angolo. Entra Vigliotti per Sorrentino per la Cavese che chiude gli spazi sempre con grande efficacia. Al 72’ barberis sfiora il palo basso alla destra di Boffelli su punizione. La gara incontra nuovamente una fase di ostruzionismo diretta in maniera davvero discutibile da De Angelis ed all’83’ Vigliotti manca l’aggancio di testa in area rossoblù per un niente. Ma il Crotone riprova a testa bassa a portare pericoli a Boffelli che esce anche spesso e bene a sventare palle alte. Ci provano Tumminnello e Silva ed entra anche Stronati per Gallo ma è proprio il capocannoniere rossoblù a divorarsi al penultimo dei sei minuti di recupero il vantaggio decisivo, santificando la prova coriacea messa in campo.

Il tabellino

Crotone-Cavese 1-1

Reti: Oviszach (KR) al 5’; Sorrentino (CVT) al 12’;

Crotone (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò (dal 62’ Barberis); Silva, Vitale (dal 62’ Gomez), Ovisazch (dal 77’ Spina); Tumminello. Allenatore: Longo

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Saio; Konate, Marranzino (dal 71’ Diarrassouba); Pezzella, Vitale, Marchisano; Sorrentino (dal65’ Vigliotti), Fella. Allenatore: Maiuri

Arbitro: De Angelis

Ammoniti: Konate (CVT) al 48’; Silva (KR) al 61’; Piana (CVT) all’85’; Vigliotti (CVT) al 91’