La promozione nella massima serie del Crotone calcio esaltata anche dall’assessore all’Ambiente Antonella Rizzo

"La promozione del Crotone in serie A è motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutta la città . Un risultato meritato, perseguito con tenacia e perseveranza, in tanti anni di onorata attività calcistica sia da parte della squadra che della società sportiva alle quali va un ringraziamento e un augurio sincero per il traguardo raggiunto .



Vale la pena ricordare la lunga storia del Crotone, squadra che si era formata già agli inizi dello scorso secolo. Una storia fatta di vittorie e di sconfitte fino alla storia più recente quando due giovani imprenditori ci hanno creduto fino in fondo, riuscendo a portare la squadra ai massimi livelli. Partendo dalla quarta serie, giocando su campi polverosi e lavorando sodo, con fiducia e spirito campanilistico oggi la società sportiva degli squali ha centrato l’obiettivo della serie A.



Credo sia doveroso, difronte a questo risultato, fare un plauso a tutti perché la città di Crotone oggi può e deve rivendicare a livello nazionale un ruolo di prestigio non solo nel panorama calcistico italiano, ma, più in generale nel contesto delle città che hanno un peso e che si distinguono per la loro storia e per l’indiscussa identità culturale millenaria .



Da parte mia dunque un ringraziamento sentito per aver contribuito a valorizzare la nostra città e con essa tutta la Regione Calabria".