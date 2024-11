La soddisfazione e l’emozione del sindaco della città, Peppino Vallone: ‘Questa è una giornata che non dimenticheremo mai’

"E' una gioia immensa. Per la città, per la gente di Crotone, per tutte le donne e uomini, le famiglie, i giovani, gli anziani. E' uno dei momenti più belli non solo da quando sono sindaco di Crotone, ma di tutta la mia vita. Sono commosso, emozionato e felice per la mia gente che sta vivendo un momento storico".



É il primo commento del sindaco di Crotone, Peppino Vallone, dopo la promozione della squadra di calcio cittadina in serie A. "Questa è una giornata - ha aggiunto Vallone - che non dimenticheremo mai. Il mio pensiero in questo momento va a tutti i crotonesi che vivono in varie parti del mondo. Sentiamo tutti, grazie alla squadra dei fratelli Vrenna e di mister Juric, l'orgoglio di essere crotonesi. E' uno dei momenti più alti per Crotone, per la Calabria, per il meridione tutto. Abbraccio e ringrazio uno ad uno tutti i protagonisti di questa impresa storica.

La dirigenza, che con passione autentica ha costruito un gioiello sportivo. Mister Juric, che ha formato una squadra che ha saputo imporsi come gioco a livello nazionale. I giocatori, campioni dentro e fuori dal campo. Il meraviglioso pubblico degli sportivi che ha dimostrato di essere già da serie A. Abbraccio i miei concittadini uno ad uno e festeggio con loro questa impresa storica. La città è tutta rossoblù. É il momento della festa".

"La promozione in Serie A - ha concluso il sindaco di Crotone - è un punto d'arrivo per la squadra, ma rappresenta un punto di partenza per la nostra città. Avvertiamo tutti la responsabilità di quello che di grande è accaduto. Crotone meriterà di essere una città di Serie A".