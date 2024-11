Il 23enne pipelet slovacco arriva in prestito dal Parma. E’ nel giro della nazionale maggiore. Vanta 4 presenze in serie A

CROTONE - Il Crotone ha ottenuto in prestito dal Parma il portiere Pavol Bajza. Ventitre anni, già estremo difensore della Nazionale Under 21 della Slovacchia e nel giro della Nazionale maggiore, Bajza arriva in prestito fino al 30 giugno 2015 e vanta quattro presenze nella serie A italiana e 58 nel massimo torneo del suo Paese.