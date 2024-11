Trattativa tra il Genoa di Preziosi e Juric, che potrebbe lasciare il Crotone nonostante la clamorosa promozione in Serie A

Incontri serrati tra il patron del Genoa Preziosi e Juric, che ha anche un passato da calciatore in Liguria. Secondo quanto riporta Sky, anche nel primo pomeriggio ci sarebbe stato un nuovo incontro, con le parti sempre più vicine. Contestualmente il Genoa tratta la rescissione con Gasperini, che sarebbe legato ancora da due anni di contratto. Conferme alla trattativa arrivano anche dall'allenamento di ieri, quando l'allenatore non era presente all'allenamento della squadra. Durante la diretta di ieri di LaC ad 'A Tutto Campo', il vicepresidente Gualtieri ha dichiarato che le probabilità che il mister resti a Crotone sono del 50%. Una visione ottimistica, alla luce dei fatti delle ultime ore, con i ripetuti incontri tra Preziosi e Juric.



Un addio inaspettato per i tifosi del Crotone, ma forse non per la dirigenza che avrebbe già mosso i primi passi per individuare il sostituto. Una vecchia conoscenza dei rossoblu sarebbe in pole secondo quanto riporta Il Dispaccio, mister Drago, dopo l'addio dello scorso anno. Il ds Giuseppe Ursino starebbe valutando anche il profilo di Roberto De Zerbi, giovane allenatore 'predestinato'.