Il campionato del Crotone è iniziato nel peggiore dei modi, considerando le attese della vigilia. Dopo 6 giornate gli squali si ritrovano in zona play out a a pari punti col Como, e nonostante la stagione sia appena iniziata, e duqnue c'è tutto il tempo per recuperare, le statistiche di questo avvio fanno comunque preoccupare mister Francesco Modesto.

I pitagorici hanno conosciuto al Marulla contro il Cosenza, la terza sconfitta stagionale e incassato il 13esimo gol. Una difesa ballerina, la terza più battuta del torneo, che è forse il vero tallone d'Achille di una squadra costruita per insidiare le prime posizioni ma che adesso si ritrova a dover inseguire. Anche l'attacco non ha ottenuto finora i risultati sperati, i rossoblù hanno messo a segno 7 gol, di cui 5 realizzati da Samuele Mulattieri.

Archiviato il KO nel derby gli squali stanno preparando il cruciale appuntamento casalingo contro l'Ascoli, squadra che ha 12 punti in classifica, dove occupa la terza posizione insieme alla Cremonese. Insomma allo Scida, sabato alle 14.00, per la squadra di Modesto sarà un match contro un avversario ostico e l'ennesimo passo falso potrebbe costare caro soprattutto all'allenatore crotonese.

Nel frattempo continueranno anche domani gli allenamenti al centro sportivo Antico Borgo. La sessione di oggi è iniziata in mattinata con forza sul campo ed è proseguita con un lavoro sulla tattica. A parte, in via precauzionale, ha lavorato l'attaccante Augustus Kargbo, uscito malconcio dal derby contro il Cosenza ma dovrebbe essere regolarmente in campo contro l'Ascoli. In forte dubbio invece la presenza di Marco Sala, che nel derby si è procurato una distorsione alla caviglia.