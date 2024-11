Si è riunita nel pomeriggio la Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo che ha annullato la revoca decisa lo scorso 23 agosto

Lo stadio “Ezio Scida” di Crotone ritorna ufficialmente alla sua capienza di 16mila posti. Si è conclusa da poco in Prefettura la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, presieduta dal vice prefetto vicario Sergio Mazzia. La Commissione – secondo quanto riporta una nota dell'ente comunale - convocata su richiesta del Comune di Crotone a valle dell’adozione dell’ordinanza del TAR Calabria del 19 settembre, ha ascoltato il resoconto della vicenda amministrativa e giudiziale fatto dall’assessore all'Impiantistica Sportiva Salvatore De Luca. Presente anche il dirigente del settore Lavori Pubblici, l'ingegnere Giuseppe Germinara.



La Commissione ha riconosciuto che il presupposto su cui si era basata la decisione dello scorso 23 agosto di revocare l’agibilità dello “Scida” è venuto meno, anche dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale. Ragion per cui, la revoca è stata annullata. Dunque, la Commissione ha riconosciuto l’agibilità dello stadio e la conseguente utilizzabilità della struttura sportiva in tutta la sua consistenza, tribune e curva comprese, per una capienza di 16.108 spettatori.



«Adesso non resta che attendere la decisione del Giudice Amministrativo del 26 settembre – ha dichiarato nella nota l'assessore De Luca – e se questa confermerà quanto ha statuito il presidente della Prima Sezione, accelerare la richiesta alla Soprintendenza perché completi il procedimento amministrativo avviato a febbraio e conceda al Comune di Crotone una nuova autorizzazione all’utilizzo delle nuove strutture per il tempo necessario a progettare e costruire il nuovo stadio di Crotone».