Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, ma Nwanko Simy è già a Salerno, dove si legherà alla Salernitana neo promossa in Serie A. La formula per il passaggio del 29enne nigeriano, dai pitagorici ai campani, sarà quella del prestito con obbligo di riscatto che è stato fissato dalla società di Vrenna a 6 milioni di euro.

Simy venne acquistato nel 2016 dai pitagorici e, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia ha totalizzato con la casacca rossoblù 159 presenze, segnando 66 reti e fornendo ben 12 assist. Nella scorsa stagione in 38 gare giocate ha realizzato 20 reti. Gol che non sono perà bastati al Crotone per evitare la retrocessione in Serie B.

Ai saluti anche il centrocampista Jacopo Petriccione, che si trasferisce al Poedenone. A comunicarlo la stessa società pitagorica. «Football Club Crotone - si legge nella nota - comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, al Pordenone Calcio le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione (classe 1995). La società augura al calciatore un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura!»