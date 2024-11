La società e il tecnico si sono incontrati e hanno deciso di proseguire il matrimonio. Il presidente Vrenna: «E' la scelta perfetta»

CROTONE - Il Crotone e Massimo Drago prolungano il contratto che li lega: l'allenatore siederà sulla panchina calabrese fino al 30 giugno 2017. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società: «Il Football Club Crotone rende noto di aver prolungato il contratto con mister Massimo Drago, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, ad oggi in vigore, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2015. Il nuovo accordo ha durata triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2017».