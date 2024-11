L'allenatore della squadra pitagorica commenta il 2-1 rifilato all’ottima squadra di Cudini: «Siamo stati soprattutto bravi a non perderci dopo il loro vantaggio che poteva tagliarci le gambe, abbiamo commesso degli errori ma per fortuna non ci sono costati cari come altre volte»

È soddisfatto ma non tranquillo l’allenatore del Crotone al termine della sfida allo Scida contro la lanciatissima squadra pugliese che era passata in vantaggio inguaiando non poco i programmi della vigilia, che avevano suggerito al trainer pitagorico di cambiare modulo ed uomini visto che era stato salvato dall’esonero dai suoi calciatori.

«Adesso tocca a noi, c’è Giugliano (la prossima decima giornata nell’infrasettimanale di mercoledì in Campania) poi il Messina in casa, noi vogliamo adesso non fermarci per cercare di portare a casa risultati e classifica importanti».

Lamberto Zauli cerca di far passare la grande emozione vissuta in questa settimana tornando anche alle scelte fatte nell’allestire la formazione che è riuscita a ribaltare il risultato contro i satanelli: «Bove l’ho sempre considerato un titolare e Leo e Giron in panchina era per cambiare qualcosa che ci desse la possibilità di affrontare una squadra forte». E nella chiave tattica aggiunge: «Anche in corsa abbiamo cambiato qualcosa sia noi che loro e siamo stati soprattutto bravi a non perderci dopo il loro vantaggio che poteva tagliarci le gambe».

Rassicura anche sulla condizione fisica il tecnico romano alla domanda sui crampi che hanno colpito più di qualche giocatore anche in questa gara: «I crampi li considero anche frutto della tensione, perché queste partite le giochi non solo 90 minuti, perché siamo il Crotone, è normale che si subisca pressione e tensione. La mia poi è una richiesta atletica importante, non abbiamo subito infortuni, la squadra sta bene fisicamente e dobbiamo solo stare attenti a non commettere errori che anche oggi abbiamo commesso e che per fortuna non ci sono costati cari come in altre occasioni».