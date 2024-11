Nell'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B, i pitagorici saranno impegnati questa sera alle 20.30 al Bentegodi, per cercare l'impresa e conquistare la prima vittoria

Il bilancio delle prime tre giornate di campionato del Crotone ha visto gli Squali pareggiare due match e perderne uno. La squadra allenata da Francesco Modesto è reduce dal pari per 1-1 nell'ultimo turno contro la Reggina, e questa sera farà visita al Brescia per tentare di portare a casa la prima vittoria in campionato della stagione 2021/2022.

«Andiamo ad affrontare una squadra forte e costruita per giocarsi il campionato fino alla fine, allenata da un mister preparato. - Queste le parole in conferenza di mister Modesto - Troveremo un Brescia in salute, sia fisica che mentale, ma noi dobbiamo essere bravi e tosti. Se facciamo una buona prestazione allora possiamo raccogliere un buon risultato»

Il Brescia allenato in panchina da Pippo Inzaghi, comanda la classifica a punteggio pieno, insieme a Pisa ed Ascoli e, nella terza giornata, ha battuto 3-1 in trasferta i grigi dell'Alessandria. «Alla ricerca del risultato siamo solo noi, - ha continuato Modesto - dobbiamo dare il massimo, ma sono più che convinto che abbiamo giocatori giusti per affrontare questa gara»

L'allenatore dei pitagorici ha parlato anche di ciò che i suoi sono chiamati a migliorare sin dal impegno di questa sera: «Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, soprattutto sull'equilibrio. Così come dobbiamo stare molto più attenti sui calci piazzati, dove l'attenzione deve sempre essere massima».