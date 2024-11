Presentato il team della squadra di serie C che da quest’anno prenderà il nome del nuovo main sponsor: We Car

Si è svolta martedì 27 settembre la conferenza stampa di presentazione della pallavolo Crotone versione femminile nei locali di WE car. A dare il benvenuto il direttore generale Salvatore Sitra. Diversi gli interventi: da Sabrina Gentile nella doppia veste di assessore e sponsor storico al presidente del coni Daniele Paonessa all' assessore allo sport Frisenda Giuseppe. Hanno preso poi la parola anche Giusy Mellace nella veste di padrona di casa ed in rappresentanza di WE care i tecnici Argirò e Asteriti.



Le 13 atlete che formeranno il rooster della serie C saranno: Romina Pioli classe 1978 capitano ruolo palleggiatrice, Silvia Reale classe 1989 vice capitano ruolo schiacciatrice, Elisa Braichuk classe 1999 ruolo schiacciatrice (proveniente da Catanzaro), Marta Scida classe 1999 ruolo centrale, Giorgia Ferrero classe 1999 ruolo centrale/schiacciatrice (proveniente da Torino), Natalia Sitra classe 1999 ruolo centrale, Anna Cosentino classe 1999 ruolo opposto, Nicole Rende classe 1999 ruolo opposto (proveniente da Castrovillari), Andrea Ranieri classe 2001 ruolo schiacciatrice (proveniente da Isola capo Rizzuto), Aurora Cesario classe 2001 ruolo libero/schiacciatrice, Letizia De Rose classe 2002 ruolo libero (proveniente da Isola capo Rizzuto), Roberta Araldo classe 2003 ruolo universale, Giulia Ranieri classe 2003 ruolo universale.

Il primo allenatore sarà Piero Asteriti, il secondo Alfredo Argirò.



La società ha ringraziato tutte le aziende che hanno sostenuto fino ad ora e per queste ragioni tiene a ringraziare "i vecchi amici degli ultimi anni che speriamo possano conservare verso noi gli stessi sentimenti di gratitudine per una crescita comune e condivisa! Con questi presupposti – ha affermato la società - arriva il nuovo main sponsor che affiancherà la squadra prendendone il nome in ogni denominazione pubblicitaria e federale: infatti da oggi la squadra sarà chiamata We Car e siamo certi - è stato detto - di costruire un team più complesso e più ricco che proverà a far correre la squadra che andrà in campo nel massimo campionato più veloce ed ancora più fiera”.

Altra novità per quanto riguarda lo staff tecnico che si compatta e si allarga grazie all’inserimento di Michele Schiavo e Veronica De Stradis che va ad arricchire il gruppo già formato da Piero Asteriti con Romina Pioli, Alfredo Argirò e Lorena Giglio.

Si implementeranno e consolideranno anche tanti progetti extra agonistici in questa stagione che vedranno la società impegnata a svolgere: Circuito di Minivolley di 5 tappe dislocate durante tutta la stagione ad inziare da Halloween, Natale, Carnevale, 25 aprile ed il 2 giugno per finire con il south volley camp con la festa finale di fine anno, coinvolgendo alcune scuole che collaborano con la Società e che coinvolgeranno un migliaio di studenti e piccoli atlete, Borsa di studio Scuola e Pallavolo che ha come obiettivo quello di premiare e di stimolare tutti i praticanti la pallavolo ad ottenere i voti più alti a scuola per accaparrarsi il premio in denaro ed in materiale sportivo messo in palio dalla società, Galà della pallavolo, nel periodo di Natale tutta la community volley si ritroverà nei locali del convivio di Hera per brindare al Natale ed all’anno nuovo e nella serata l’incasso della tombolata sarà devoluto in beneficenza, Progetti Volley ‘nd school, i tecnici della società affiancheranno ed aggiorneranno i docenti di educazione fisica ed i referenti delle attività motorie delle scuole elementari e medie per svolgere progetti all’interno delle scuole ed in particolare per ragazzi e ragazze più disagiate, che si ritroveranno a maggio per il raduno finale provinciale.