Continua la fase di preparazione del Crotone, che oggi ha concluso il quinto giorno di lavoro allo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa. I rossoblù stanno proseguendo la settimana al ritmo serrato di due sessioni di allenamento al giorno, ad eccezione di ieri quando gli squali hanno svolto una sola seduta al mattino, subito dopo il primo test stagionale del giorno precedente.

Gli allenamenti di mister Zauli sono stati strutturati in modo mirato, prevedendo diverse attività, tra cui attivazioni muscolari, torelli, possessi, costruzione del gioco e partite a tema. Uno degli appuntamenti più attesi della settimana sarà domenica alle ore 17.30, quando i pitagorici affronteranno il Lecce Primavera, neo campione d'Italia, in un secondo allenamento congiunto. Questo incontro sarà un'importante prova per valutare il livello di preparazione della squadra e testare le strategie messe in pratica durante gli allenamenti.