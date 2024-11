La squadra agli ordini di Lamberto Zauli è tornata in campo questa mattina al centro sportivo per la seconda seduta settimanale. Domani doppio appuntamento, mentre il 19 maggio test contro gli Irpini

Il Crotone ha ripreso gli allenamenti in vista dei play off che vedranno i pitagorici fare il loro ingresso il prossimo 27 maggio, per l'andata del secondo turno della fase nazionale. Insieme ai rossoblù entreranno nel tabellone degli spareggi per un posto in Serie B, anche Pordenone e Cesena, le altre due seconde classificate al termine della regular season rispettivamente nel girone A e nel girone B.

Dopo una seduta ieri pomeriggio, la squadra agli ordini di Lamberto Zauli è tornata in campo questa mattina al centro sportivo per la seconda seduta settimanale. La giornata è iniziata con la consueta colazione di gruppo all’Antico Borgo, seguita dall'allenamento. I giocatori hanno iniziato con l'attivazione, per poi passare a esercitazioni tattiche e di forza. La sessione si è conclusa con alcune partitine a pressione con le sponde.

Domani è prevista una doppia sessione di allenamento, mentre venerdì è in programma un allenamento congiunto con l'Avellino allo stadio Scida, ma a porte chiuse.