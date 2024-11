Crotone si veste di azzurro. Ed è l’azzurro della maglia della nazionale. Lo stadio Ezio Scida ospiterà il prossimo 19 gennaio la nazionale under 19 in una gara amichevole contro i pari età della Spagna.

Lo scorso luglio il sindaco, Vincenzo Voce, e l’assessore allo Sport, Luca Bossi, avevano scritto, all’indomani della straordinaria affermazione della nazionale ai campionati europei, al presidente della Figc, Gabriele Gravina, oltre che per manifestare la riconoscenza per il grande successo, chiedevano che la città di Crotone, nella cui squadra avevano militato due campioni europei come Florenzi e Bernardeschi, potesse ospitare una partita di una nazionale azzurra.

La risposta del presidente Gravina è arrivata. E Crotone ospiterà un incontro particolarmente prestigioso tra due nazionali che hanno fatto la storia del calcio. «Cogliamo con particolare soddisfazione questo grande onore che viene concesso alla città di Crotone. Ringraziamo il presidente Gravina che ha colto il nostro invito. Siamo lieti di ospitare i colori della nazionale e naturalmente siamo a disposizione della Federazione per collaborare all’organizzazione di un evento così importante e prestigioso» dichiara l’assessore allo Sport Luca Bossi.