In rossoblù, oltre al nigeriano, anche Mattia Vitale e Giuseppe Panico. In uscita invece il giovane attaccante Donovan James Prato ceduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli

Theophilus Awua, Giuseppe Panico e Mattia Vitale: tripla operazione di mercato, in entrata, per il Crotone. La società del presidente Gianni Vrenna ha ufficializzato i tre innesti (tutti provenienti dalla Pro Vercelli) nella giornata odierna.

Il comunicato del club

«Awua arriva in prestito con obbligo di riscatto: per il centrocampista nigeriano si tratta di un gradito ritorno dopo aver già calcato il terreno dello “Scida” nella seconda parte della scorsa stagione. 24 anni compiuti lo scorso 24 aprile, Theo è un vero e proprio motorino in mezzo al campo e i tifosi rossoblù hanno potuto ammirare già le sue ottime doti.

Panico giunge a titolo definitivo: nato ad Ottaviano (Na) il 10 maggio 1997, Giuseppe è cresciuto nelle giovanili del Genoa esordendo in Serie A nel 2014/15. Prima di approdare alla Pro Vercelli, ha indossato le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Novara e Juve Stabia. Giocatore molto agile e tecnico, Panico ritrova mister Lerda col quale è stato protagonista lo scorso anno di un ottimo girone di ritorno condito anche da 4 reti. Il neo attaccante pitagorico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Anche Vitale arriva a titolo definitivo: il centrocampista emiliano (Bologna, 1 ottobre 1997) è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città per poi approdare alla Juventus dove nella stagione 2014/15 esordisce in Serie A e a fine anno si laureerà campione d’Italia, bissando l’anno dopo. Successivamente matura esperienze con Lanciano, Cesena, Spal, Carpi e Frosinone prima di indossare – lo scorso anno – la casacca della Pro Vercelli dove con mister Lerda ha messo in mostra tutte le sue qualità, in modo particolare l’ottima tecnica e l’abilità negli inserimenti in area avversaria. Anche Mattia ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2025.

Percorso inverso invece per il giovane Donovan James Prato (attaccante, classe 2004) che viene ceduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli».