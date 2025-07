Dopo la separazione, mai sostituita, con l’ormai ex direttore sportivo Amodio, è chiaro che il calciomercato del Crotone lo gestisca direttamente il direttore generale Raffaele Vrenna – che ne ha anche i titoli. Così, mentre entrano nel vivo le operazioni in entrata con il più che probabile arrivo di Kevin Bruno dal Sassuolo, dopo l'arrivo dei primi due rinforzi (il portiere Davide Merelli e l'attaccante Marco Zunno), ci si deve comunque preparare a realizzare altri colpi anche per la probabile uscita di altri big.

Con le partenze di Vitale, contrattualizzato dal Vicenza per due anni e di Giron, partito per Trapani, ed i ritorni alle rispettive proprietà di Guerini, a Bergamo e di Silva a Torino, la rosa ha necessità di essere rinforzata sulle due catene laterali. Se a sinistra, mister Longo potrà contare su Groppelli ed Oviszach, sulla destra c’è da dare fiato all’eterno Rispoli e a Federico Ricci. Le piste più calde, in tal senso, sono quelle che portano a Cristian Andreoni, terzino classe ’92 della Juve Stabia ed a Walter Guerra, del Picerno, vecchia conoscenza di mister Longo che lo ha già allenato nella sua esperienza alla guida dei rossoblù lucani.

Raffaele Vrenna chiamato alla svolta del Crotone: non bastano i nuovi arrivi se ad uscire sono altri big dopo Vitale e Giron. Tumminello interessa a diversi club di Serie B.

In attacco invece, sembra quasi fatta per l’arrivo di Kevin Bruno dal Sassuolo, fantasista classe 2005 (36 presenze in Primavera con 8 gol e 8 assist ed una serie di conferme nelle nazionali di categoria (tra under 17, 18 e 19 il giovanissimo talento conta 25 presenze e sei goal). Nato a Reggio Emilia ma di origine calabrese Bruno è uno dei prospetti più attenzionati del floridissimo vivaio neroverde. Un colpo che dovrebbe addirittura attutire quella che è diventata oramai una possibile partenza di lusso: c’è infatti da registrare l’interesse di diverse squadre di Serie B, Juve Stabia Sudtirol, ma anche Catanzaro, su bomber Marco Tumminello che con i suoi 17 gol nella scorsa stagione, è certamente il pezzo più pregiato della rosa del Crotone.