Domani contro il Trapani la squadra pitagorica si gioca una stagione. Oggi allenamento a porte chiuse

CROTONE - Continua ad allenarsi a porte chiuse il Crotone. Mister Drago non vuole dare nessuna indicazione ai suoi avversari in vista di quella che potrebbe essere la gara che vale una stagione. Domani contro il Trapani, i pitagorici non possono più sbagliare per mantenere la posizione in classifica ed i play off.