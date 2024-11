Secondo il presidente rossoblù bisogna rivedere i criteri di ripartizione: «Il budget del Crotone è un 20esimo, un 15esimo di Juventus, Roma, Napoli»

«Abbiamo con le squadre di alta classifica un gap economico enorme, diciamo che il budget del Crotone è un 20esimo, un 15esimo di Juventus, Roma, Napoli. Questo gap non permette di poter fare, specialmente per il primo anno, dei grossi acquisti. Il campionato è poi molto difficile, il Crotone ha sempre puntato sui giovani, ci sono stati errori di scelte però può capitare. E' successo anche a noi al primo anno di B e può succedere anche in A».

Il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, parla così delle difficoltà dei piccoli club in Serie A. «Cosa si può fare per tutelare i piccoli club? Noi abbiamo circa 23 milioni di introiti, e solo di stipendi ne paghiamo 15, retrocedendo ci sarà un danno, al di la del “paracadute”. Il problema è quello di poter avere una revisione della legge Melandri. Bisogna riprenderla e dare la possibilità al governo di decidere la ripartizione. Se ci metteremo Serie A e Serie B insieme a parlare ci saranno i grandi club che vorranno sempre di più. Bisogna cercare di far intervenire un terzo per dare equità. La differenza poi la potrà fare il marketing ma la ripartizione non può essere così sbilanciata». Secondo il numero uno dei calabresi poi il governo «dovrebbe fare delle regole e dare una mano alle società per riorganizzare i propri stadi. Siamo l'ultima nazione in Europa per gli stadi privati. Siamo in ritardo pauroso, si fa lo stadio a Roma e ci sono problemi, a Napoli e ci sono problemi. Bisogna dare alle società la possibilità di fare il proprio stadio che dia anche un ritorno economico. In Italia ci è riuscita solo la Juventus. Tra l'altro si deve dare una mano anche per le Accademy, per far crescere i giovani».

Francesco Pirillo