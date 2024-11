Sono partiti il 21 maggio scorso dal Lido di Venezia, a bordo del loro kayak, con l’obiettivo di circumnavigare l’Italia. E questa sera sono approdati sulle spiagge di Torre Pinta a Corigliano-Rossano, al nuovo punto di approdo del Sapienza Kitesurf.

Sono Giulio e Lorenzo Valli, rispettivamente di 25 e 16 anni, valtellinesi doc. Un giovane ingegnere uscito dal Politecnico di Torino ed un giovanissimo studente che quest’estate hanno deciso di trascorrere la stagione estiva a bordo della loro canoa con l’obiettivo di osservare l’Italia da un’altra prospettiva, probabilmente la più bella: dal mare. Ed il loro motto, quello di questa avventura, manco a dirlo è: mamma vado in... Kayak, e giro l’Italia.

Quella mamma che li segue da 50 giorni ormai a bordo del camper che fa anche da base logistica ad ogni approdo. Non sono professionisti ma giovani ardimentosi di quelle con le sfide in tasca. Ieri sono arrivati in Calabria, a Trebisacce. Oggi a Corigliano-Rossano, domani a vogate raggiungeranno Torre Melissa. Per loro è iniziato il tempo della circumnavigazione della Calabria, quella terra bellissima che li ha già accolti con il suo mare e i suoi sapori...