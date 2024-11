A distanza di quasi due anni, e dopo aver battagliato per la vetta del girone B, le due compagini sono nuovamente di fronte ma questa volta per affrontarsi nel massimo campionato regionale

Sembra passata un'eternità da quel 18 dicembre 2022 ma, a conti fatti, sono solo due stagioni fa. Eppure da quel giorno Vigor Lamezia e Ardore sono cambiate parecchio, con in mezzo tanti traguardi.

Dopo quasi due anni, dunque, ecco che ritornano una di fronte all'altra ma stavolta nel massimo campionato regionale dopo aver animato, nella stagione 2022-23, il campionato di Promozione B, battagliando e sgomitando per la vetta. A quel tempo diversi erano i protagonisti e diversi gli organici rispetto a ora e, forse, diverso è anche il contesto nel quale le due squadre si incontrano. Non sarà un duello per la vetta, ma comunque sia affascinante.

I duelli in Promozione

Parte tutto da quel 18 dicembre 2022, dunque, ovvero l'ultima giornata d'andata del campionato di Promozione (girone B) e che il fato calcistico ha voluto arricchire e rendere interessante tra due squadre che sgomiteranno fino alla fine e che vedrà, quel 30 aprile 2023, la Vigor Lamezia festeggiare il ritorno in Eccellenza e l'Ardore un secondo posto ottenuto da neopromossa.

A ridosso della pausa natalizia le Aquile amaranto, davanti al proprio pubblico, hanno la possibilità di riaprire le sorti del campionato e di rimettersi in lizza per vetta e secondo posto. Prima del match infatti la squadra vigorina, che aveva da poco cambiato allenatore con l'ingresso di Saladino al posto di Perrone, era saldamente al comando con a quota 34 punti, a +4 su San Giorgio e Palmese e addirittura a +9 dall'Ardore, quarto a quota 25. Una chance ghiotta per entrambe, anche perché in quella stessa giornata (e anche qui il fato ci ha messo lo zampino) si giocava Palmese-San Giorgio.

Si sfidavano dunque l'Ardore di Maviglia, Bruzzaniti, Libri, Morabito e la Vigor Lamezia dei fratelli Foderaro, di Calomino, di Percia Montani, di Bernardi. Al termine di un match infinito (tredici minuti di recupero tra andata e ritorno) i padroni di casa conquistano una vittoria pesantissima che li proietterà a -3 dal secondo posto e a -6 dalla vetta. Biancoverdi in vantaggio con Giovanni Foderaro dopo venti minuti di gioco ma nella ripresa, prima Criaco e poi Marino in pieno recupero fanno esplodere di gioia il comunale di Ardore. Diverso fu l'ultimo turno di quel campionato, con la Vigor Lamezia ormai da tre giornate matematicamente promossa in Eccellenza e con l'Ardore che, nel frattempo, aveva sorpassato Palmese e San Giorgio prendendosi così un meritato secondo posto. Allo stadio D'Ippolito finì 1-1.