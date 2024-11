Oltre che campionessa mondiale in ginnastica ritmica ora Miriam Molinaro è anche una diplomata del Liceo Campanella di Lamezia Terme.

La giovane sportiva che ha fatto sognare la Calabria conquistando l’argento nei mondiali degli Special Olympics continua, nonostante il suo cromosoma in più, a raggiungere nuovi traguardi e a farlo sempre con il sorriso.



Oggi Miriam, alla pari di altri suoi compagni, ha discusso gli orali per la maturità e li ha superati in maniera egregia. Dovrà ora decidere del suo futuro. Un futuro in cui vede l’università ma anche la patente.



La sua straordinaria voglia di vivere la sta portando da tempo a diventare una donna simbolo per i diversamente abili. Basti pensare che quando in occasione della partenza per Abu Dhabi, dove si sono tenuti i mondiali Special Olympics, la delegazione italiana è stata ricevuta in Senato, è stata proprio lei di fronte al premier Conte ad affermare che “la diversità è una ricchezza”. Una ricchezza che riesce a fare arrivare anche agli altri.