L'ex giocatore della Gioiese del triplete e tante altre, sveste la casacca da calciatore amaranto e si cimenta per la prima volta nella carriera da tecnico: «Cercherò di trasmettere passione e voglia di fare anche ai miei ex compagni di squadra»

Primissima esperienza da allenatore per Nello Gambi, che siederà sulla panchina della Deliese, squadra che partecipa nel girone B del campionato di Promozione calabrese. Nello Gambi ha un trascorso importante come calciatore: cresciuto nel settore giovanile della Reggina, in carriera ha vestito le maglie di tante squadre blasonate, anche nei professionisti in Serie C2, Lega Pro 1. Ha giocato con la Paganese, Melfi, Palmese, Noto, fino ad arrivare l'anno scorso alla soddisfazione più grande: vincere tutto ciò che si poteva vincere in ambito regionale con la squadra della sua città, la Gioiese. Infatti, nella passata stagione, nel ruolo di difensore, è stato uno dei protagonisti del triplete viola.

Chiunque conosca Nello Gambi ne apprezza la professionalità, scrupolosità, dedizione al lavoro, conoscenza calcistica che ora riverserà nel nuovo incarico. Quest'anno ha sposato Il progetto della Asd Deliese del presidente Biagio Italiano e del direttore Antonio De Giorgio, prima come calciatore e adesso, dopo pochi mesi dall'avvio del campionato, in cui la squadra è a metà classifica, in un'altra veste, accettando il ruolo di allenatore della prima squadra. Un esordio assoluto per lui, che in questa avventura verrà affiancato da Giuseppe Caristi, come preparatore atletico e Gino Tornatora, preparatore portieri.

Come si è arrivati a questo incarico?

«Intanto, mi preme salutare e ringraziare Mister Perna, perché si era creato un bel rapporto giocatore allenatore, gli voglio fare un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. La società ha preso questa decisione di cambiare allenatore, mi hanno prospettato di poter iniziare ad allenare, non nascondo che ci ho pensato tantissimo, però visto la mia età (36 anni), credo sia l'opportunità giusta per intraprendere un nuovo percorso calcistico».

Cosa ti caratterizzerà come allenatore?

«Ci metterò tanta passione, voglia di fare, entusiasmo, e cercherò di trasmettere questa mia ambizione anche ai miei ex compagni di squadra, che adesso sono miei calciatori. Prometto di metterci il massimo impegno, che la mia squadra darà tutto ogni domenica perché la Deliese e la città di Delianuova meritano tanto».

A chi ti ispiri?

«Non ho un ideale preciso. Con grande umiltà, nella mia carriera da calciatore ho avuto tanti allenatori, qualcuno in particolare per me è stato un maestro, sicuramente cercherò di far fruttare la mia esperienza con quello che di buono ho visto. E cercherò di evitare gli errori che qualcuno dei miei ex tecnici ha commesso»

A cosa può ambire la Deliese?

«Adesso si deve badare a stare tranquilli, lavorare tanto e pensare partita dopo partita, passo dopo passo».